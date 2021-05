V Peruju pred volitvami v napadu ubitih 18 ljudi, med njimi otroka

Lima, 25. maja - V odročnem predelu Peruja, kjer gojijo koko, so pripadniki gverilske skupine v nedeljo ubili 16 odraslih in dva otroka, so v ponedeljek sporočili z obrambnega ministrstva. Pokol bi lahko spodbudil dodatne napetosti pred predsedniškimi volitvami, na katerih se bosta soočila dva politične ekstrema: levi Pedro Castillo in desna Keiko Fujimori.