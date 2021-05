Vreme: V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 25. maja - V notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, pogosteje na severu in na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na jugu do 22 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine ponehale, delno se bo zjasnilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.