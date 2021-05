Winnipeg izločil Edmonton

Winnipeg, 25. maja - Kanadsko moštvo Winnipeg Jets, ki je do leta 2011 delovalo z imenom Atlanta Thrashers, je napredovalo v drugi krog letošnjih odločilnih bojev za naslov prvaka severnoameriške hokejske lige NHL. Winnipeg je v kanadskem obračunu s 4:0 v zmagah izločil tekmece iz Edmontona Oilers. Med najboljših osem so že tri ekipe Winnipeg, Boston in Colorado.