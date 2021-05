Sindikati evropske institucije opozorili na stanje socialnega dialoga

Ljubljana, 25. maja - Potem ko so se sindikati zaradi pomanjkanja socialnega dialoga umaknili iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), so o razmerah v Sloveniji obvestili Mednarodno organizacijo dela (ILO). Vlada v najboljšem primeru socialne partnerje o svojih odločitvah le obvešča, so zapisali in evropske institucije pozvali k posredovanju.