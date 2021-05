Tehnološke delnice pripomogle k rasti na borzah v Aziji

New York/Tokio, 25. maja - Spodbujeni s ponedeljkovimi pozitivnimi gibanji na Wall Streetu so se danes zvišali tudi tečaji na pomembnejših borzah v Aziji. Zadnji komentarji iz krogov blizu ameriške centralne banke so pomirjujoče vplivali na vlagatelje in so pripomogli k rasti tečajev, pravijo analitiki. Podražile so se predvsem delnice tehnoloških družb.