Milwaukee ustavil Dragićev Miami, Denver izenačil proti Portlandu

Milwaukee, 25. maja - Košarkarji Milwaukee Bucks so dobili tudi drugo tekmo prvega kroga končnice v severnoameriški ligi NBA proti Miami Heat. Tokrat so bili v domači dvorani s 132:98 boljši od Miami Heat, za katere igra slovenski zvezdnik Goran Dragić. Na drugi današnji tekmi so Denver Nuggets prav tako zanesljivo s 128:109 ugnali Portland Trail Blazers.