Po delovni nesreči v podjetju v Kamniku tri delavce odpeljali v bolnišnico

Kamnik, 25. maja - V podjetju Titan Livarna v Kamniku je sinoči, okoli 19.15, prišlo do razlitja taline. Dva delavca sta bila hudo opečena, še eden pa se je nadihal dima, saj je izliv taline zanetil več požarov. Vse tri delavce so oskrbeli reševalci in jih nato odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.