Biden povečuje sredstva za pripravo na ekstremne vremenske pojave

Washington, 25. maja - Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek obiskal Zvezno agencijo za posredovanje v izrednih razmerah (Fema) in napovedal, da bo zvezna vlada državam namenila milijardo dolarjev, da se pripravijo na novo orkansko sezono in druge ekstremne vremenske pojave, kot so požari, suše, poplave in drugo.