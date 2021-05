Vrh obsodil nezakonite ruske dejavnosti proti EU

Bruselj, 25. maja - Vrh EU je danes v Bruslju obsodil nezakonite in provokativne dejavnosti Rusije proti uniji ter izrazil solidarnost s Češko. Voditelji so tudi pozvali k pripravi poročila o odnosih z Rusijo v skladu s petimi načeli, ki urejajo odnose z Moskvo. Govorili so tudi o odnosih z Združenim kraljestvom in pozvali k celovitemu izvajanju sporazumov.