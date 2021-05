Newyorške borze končale v zelenem

New York, 24. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelji so v nov teden trgovanja vstopili optimistično, potem ko so se znebili strahu pred gospodarskimi pretresi, kot so visoka stopnja inflacije, kaos na trgu kriptovalut in pomanjkanje v dobavnih verigah, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.