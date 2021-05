Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 5.)

Ljubljana, 24. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je slovenski politični vrh obsodil ravnanje beloruskih oblasti, ki so letalo preusmerile v Minsk, da bi aretirale opozicijskega novinarja Romana Protaseviča. Poročale so tudi o stanju epidemije covida-19 v Sloveniji in o slovenski družbi Iskra, ki je prevzela hrvaško družbo Elka.