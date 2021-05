Voditelji EU v razpravi o Belorusiji brez mobilnih telefonov

Bruselj, 24. maja - Voditelji članic EU, ki se v Bruslju sestajajo na dvodnevnem izrednem zasedanju Evropskega sveta, so morali pred začetkom današnje razprave o Belorusiji in Rusiji oddati svoje prenosne telefone. Gre namreč za bolj občutljivi temi, o katerih bodo predsedniki držav in vlad unije govorili na delovni večerji, posvečeni zunanjepolitičnim vprašanjem.