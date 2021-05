Danes do večera zaradi praznika v Avstriji omejen tovorni promet čez Karavanke

Kranj, 24. maja - Zaradi praznikov je danes v Avstriji do 22. ure omejen oziroma prepovedan tovorni promet. Počivališča v smeri Karavank so polna, zato policisti tovorna vozila preusmerjajo nazaj proti Ljubljani, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Če bo ob večerni sprostitvi prometa nastal zastoj na koncu avtoceste, bodo zmanjšali še dovoljeno hitrost.