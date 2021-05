NIJZ: Cepiva premalo, da bi cepilnim centrom lahko poslali toliko, kot so naročili

Ljubljana/Maribor/Koper, 24. maja - V tem tednu bodo vsi cepilni centri prejeli manj cepiva proti covidu-19, kot so ga naročili, saj razpoložljive količine cepiva niso dovolj velike, da bi izpolnili vse potrebe, so za STA navedli na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Kot so pojasnili, so dobave proizvajalcev, z izjemo Pfizerja, namreč še vedno zelo nezanesljive.