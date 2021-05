Iz Gallusove dvorane prek spleta elektronski dvojec Warrego Valles

Ljubljana, 25. maja - Iz Gallusove dvorane Cankarjevega doma bo nocoj na spletnem koncertu v živo nastopil elektronski dvojec Warrego Valles, ki ga sestavljata didžejki Nina Hudej in Nina Belle. Organizatorji so ju na nekdanji dan mladosti povabili, da v domove vneseta nekaj klubskega ozračja v času, ko je klubska dejavnost zamrznjena in čaka na zrahljanje ukrepov.