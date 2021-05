Košarkarice so se preselile v Zreče

Zreče, 24. maja - Priprave ženske članske reprezentance na evropsko prvenstvo so se prevesile v tretji teden. Igralke so se danes v popoldanskih urah zbrale v Zrečah, kjer bodo trenirale do četrtka, nato pa jih čaka odhod na Slovaško in novi pripravljalni tekmi na EP, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.