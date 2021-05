Mladi glede na raziskavo bolj samostojni, a slabšega duševnega zdravja

Ljubljana, 24. maja - Po raziskavi Mladina 2020, ki so jo danes predstavili na šolskem ministrstvu, so mladi v primerjavi s podatki izpred desetletja občutno bolj dejavni, odgovorni in samostojni. Na drugi strani pa je njihova stanovanjska problematika večja, na trgu dela se soočajo z več prekarnosti, njihovo duševno zdravje pa se je poslabšalo.