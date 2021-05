Začenja se spletna Slowindova pomlad

Ljubljana, 25. maja - Prek spleta se bo danes začela 8. Slowindova pomlad, festival sodobne glasbe, ki ga pripravlja istoimenski pihalni kvintet. Prvi koncert so posvetili tolkalom in tolkalcem, na spored pa uvrstili dela skladateljev, kot Giacinto Scelsi, Steve Reich in Alojz Ajdič. Drugi del festivala bo v jesensko-zimskem terminu.