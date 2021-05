DNS obsoja dejanja beloruskega režima

Ljubljana, 24. maja - Društvo novinarjev Slovenije (DNS) po nedeljski preusmeritvi Ryanairovega letala v Minsk in aretaciji novinarja Romana Protaseviča obsoja nedopustna dejanja beloruskega režima in poziva k izpustitvi aretiranega blogerja, njegovega dekleta ter 28 drugih novinarjev in medijskih delavcev, ki so trenutno pridržani v Belorusiji.