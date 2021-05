Belorusija: Letalu Ryanaira z bombo grozil Hamas

Minsk, 24. maja - Beloruske oblasti so danes sporočile, da je potniškemu letalu družbe Ryanair, ki so ga v nedeljo prisilno preusmerile in je namesto v Vilni pristalo v Minsku, kjer so nato aretirali do oblasti kritičnega novinarja Romana Protaseviča, z bombo grozilo palestinsko gibanje Hamas.