Biden po koncu zadnjih spopadov na Bližnji vzhod pošilja Blinkna

Washington, 24. maja - Predsednik ZDA Joe Biden je sporočil, da je po tihi intenzivni diplomaciji za premirje med Izraelom in Hamasom državnega sekretarja Antonyja Blinkna zaprosil, naj odpotuje na Bližnji vzhod, kjer se bo srečal z izraelskim in palestinskim vodstvom. Blinknovo pot od danes do četrtka je potrdil tudi State Department.