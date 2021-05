Vreme: V ponedeljek in torek bo povečini oblačno in občasno deževno

Ljubljana, 24. maja - Zvečer in v prvem delu noči bo občasno še deževalo, lahko tudi zagrmi. Do jutra se bo ozračje umirilo, rahlo bo deževalo le še na severu države. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.