Umrl je ameriški kipar Richard Nonas

New York, 25. maja - V 86. letu starosti je umrl ameriški kipar in antropolog Richard Nonas. Na ustvarjanje postminimalističnega kiparja je vplivalo njegovo terensko delo, ki ga je opravljal kot antropolog. Ustvarjal je dela iz najdenih materialov ter v njih raziskoval medsebojni vpliv umetnine in prostora. Umrl je na na svojem domu v New Yorku.