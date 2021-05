Aćimović objavil seznam za Severno Makedonijo

Ljubljana, 24. maja - Slovenska reprezentanca do 21 let bo 3. junija ob 16.00 v Krškem odigrala prijateljsko tekmo z izbrano vrsto Severne Makedonije. Selektor Milenko Aćimović je predstavil seznam 23 igralcev, ki se bodo zbrali 30. maja v Čatežu ob Savi, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.