Pred gledalci v Stožicah začetek finala državnega prvenstva v košarki

Ljubljana, 26. maja - Za naslov najboljšega košarkarskega kluba v državi se bosta pomerili stari znanki finalnih dvobojev, Cedevita Olimpija in Krka. To bo jubilejni deseti finale med Ljubljančani in Novomeščani; šest jih je dobila Krka, tri, vključno z zadnjim 2017/18, pa Ljubljančani. Prva tekma v Stožicah se bo danes začela ob 20.30.