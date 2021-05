Italijanski predsednik Mattarella sprejel župana obeh Goric

Rim, 24. maja - Italijanski predsednik Sergio Mattarella je danes v Rimu sprejel župana Nove Gorice Klemna Miklaviča in Gorice Rodolfa Ziberno. Kot so sporočili z novogoriške občine, je Mattarella županoma potrdil skupen obisk s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem jeseni v Novi Gorici in Gorici, ki bosta leta 2025 Evropska prestolnica kulture.