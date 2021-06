Znano in neznano o Sloveniji: Posejana s številnimi gradovi

Ljubljana, 21. junija - Slovenija ima precejšnje število gradov. Vsak nosi svojo zgodbo, nekateri so ostanek preteklosti, drugi v obnovljeni obliki živijo dalje. Slovenska dežela gradov je Posavje, med najbolj znanimi pa so tisti, kjer naštejejo tudi največ obiskovalcev: Ljubljanski in Blejski grad, Predjamski grad, Snežnik, Otočec in Bogenšperk.