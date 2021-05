Nadaljevanje EP do 21 let brez Slovencev, a z zanimivimi obračuni

pripravil Aljoša Žvirc

Ljubljana/Maribor, 25. maja - V Sloveniji in na Madžarskem se bo v ponedeljek nadaljevalo evropsko prvenstvo za nogometaše do 21 let. Slovenska izbrana vrsta je tekmovanje zaključila marca po skupinskem delu in oder prepustila najboljšim osmim reprezentancam. Po dvomesečnem premoru izrazitih favoritov ni, bodo pa za razliko od prvega dela tokrat na tribunah navijači.