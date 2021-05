Egipt znižal zahtevano odškodnino zaradi blokade Sueškega prekopa

Suez, 24. maja - Egiptovske oblasti od japonskega lastnika ladje Ever Given, ki je marca več dni blokirala Sueški prekop, pred izpustitvijo ladje zahtevajo plačilo 550 milijonov dolarjev kompenzacije. Sprva so terjali 916 milijonov dolarjev, a so zahtevano odškodnino zdaj znižali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.