V cepilnih centrih manj cepiva proti covidu-19 od naročenega

Ljubljana/Maribor/Koper, 24. maja - V zdravstvenih domovih v Ljubljani in Mariboru so za ta teden dobili mnogo manj cepiva proti covidu-19, kot so naročili, kar pomeni, da ne morejo cepiti toliko ljudi, kot so nameravali. V ljubljanskem cepilnem centru so dobili le tretjino, v mariborskem pa približno polovico naročenega cepiva. Manjša dobava bo tudi v Kopru, a še ni znano za koliko.