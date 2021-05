Ob odprtju letne skupščine WHO o vojni s covidom-19

Ženeva, 24. maja - Svet je v vojni s covidom-19 in mora poseči po vojni logiki in vojnem gospodarstvu, da dobi dovolj orožja in vsem zagotovi dostop do njega, je ob začetku letne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) pozval generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Prvi mož WHO si želi vsaj desetodstotno precepljenost v vseh državah sveta do septembra.