Slo Band Aid bo predstavil prirejeno Svobodno sonce kot darilo obletnici države

Ljubljana, 28. maja - Slovenski glasbeniki, združeni v Slo Band Aid, so ob 30-letnici Slovenije oživeli pesmi, ki sta bili znani v času osamosvajanja. Po skladbi Samo milijon nas je, ki so jo izdali v začetku maja, bodo danes predstavili še pesem Svobodno sonce. Slišati jo bo mogoče v televizijskih oddajah Dobro jutro in V petek zvečer ter nato še na spletu.