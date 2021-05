Prebivalci ob meji s peticijo za olajšanje prometnih težav

Sečovlje, 24. maja - Predstavniki lokalnih prebivalcev občine Piran in čezmejnih delavcev so pripravili peticijo, s katero opozarjajo na prometne težave v času turistične sezone, ki so se ob zaprtju mejnega prehoda Sečovlje in poostrenim mejnim nadzorom zaradi covida-19 še povečale. Zbrali so že več kot 200 podpisov, s čimer od pristojnih pričakujejo konkretne rešitve.