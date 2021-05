SBI TOP na Ljubljanski borzi dopoldne z rastjo

Ljubljana, 24. maja - Indeks na Ljubljanski borzi SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja pridobil 0,82 odstotka. Nad gladino so ga potisnile predvsem delnice NLB in Petrola, ki se dražijo za več kot dva odstotka. Največ zanimanja medtem vlagatelji kažejo za Krkine delnice, s katerimi so doslej opravili slabih 400.000 evrov prometa.