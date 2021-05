Izolska občina istrski reševalni službi predala električni kolesi

Izola, 24. maja - Izolski župan Danilo Markočič je danes Reševalni službi slovenske Istre predal novi električni kolesi, prilagojeni izvajanju nujne medicinske pomoči. Reševalca na kolesih bosta poleti prisotna ob sobotah in nedeljah in bosta pokrivala območje ob obali od Simonovega zaliva oz. Podbelvederja pa vse do koprske občine.