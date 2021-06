48 dni do OI - Hišni ljubljenčki na japonski način

Ljubljana, 5. junija - Zaradi upadanja rodnosti in naraščajočega staranja prebivalstva na Japonskem se dogaja, da je število hišnih ljubljenčkov v deželi vzhajajočega sonca večje od števila otrok. In to kljub temu, da številne nastanitvene enote ne dovoljujejo domačih živali.

Med najbolj priljubljene hišne ljubljenčke na Japonskem se še vedno uvrščajo psi in to v različnih velikosti, ki so na prodaj v skoraj vseh trgovinah z živalmi. Za psa brez rodovnika je potrebno odšteti blizu 100.000 jenov (približno 740 evrov).

Najbolj priljubljena psa sta še vedno pudelj in čivava, številni Japonci pa ostajajo zvesti tradiciji in se odločijo za nakup starodavne japonske pasem shiba inu. Gre za pasmo manjše velikosti, ki so jih sprva vzrejali predvsem za lov na manjše medvede, jelene, merjasce in ptice.

Na Japonskem se pes lahko dobi tudi v zdravstvenih domovih. Veliko lastnikov psov, ki jih pripeljejo v zdravstvene domove v dolgotrajno oskrbo, za njih ne morejo več skrbeti. Živali imajo sicer omejen čas bivanja v zavetišču zdravstvenega doma. V primeru, da ne najdejo novega lastnika, žival po določenem obdobju čaka evtanazija.

Takoj za psi so po priljubljenosti na drugem mestu mačke. So samostojne, ne zahtevajo veliko pozornosti, prav tako pa jih ni potrebno sprehajati. Podobno kot pse lahko tudi mačke brezplačno posvojijo v zdravstvenem domu. Med najbolj priljubljene pasme sodi škotska fold mačka z ukrivljenimi uhlji, sledi ji ameriška kratkodlaka mačka maine coon, veliko japonskih družin posvoji tudi mačke brez pravega rodovnika. Zvesti tradiciji pa se odločijo za bobtaila, mačko divjega videza, ki izstopa predvsem zaradi svojega repa, ki močno spominja na cof.

Glede na tradicijo so na Japonskem zelo priljubljene tudi ribe. Posebej priljubljene so zlate ribice in tropske ribe, nepogrešljiv element japonskih vrtov pa so tudi ribniki s koi krapi, ki so v preteklosti na Japonskem imeli različne nazive: irogoi - obarvani krap, hanagoi - cvetno oprašeni krap in moyoogoi - neresničen oz. fantazijsko obarvan krap.

Danes jih Japonci imenujejo nishigikoi, kar pomeni brokatni oziroma okrašeni krap. Prvi zapisi o koi krapih segajo v 265 do 315 leta našega štetja. Krape, ki jih poznamo danes, so se pojavili približno leta 1800, prvič so jih javnosti predstavili šele leta 1914.

Prav tako so ptice še en nabor priljubljenih hišnih ljubljenčkov zaradi njihovega lepega videza. Poleg tega skrb za njih ne stane veliko. Tudi cena ptic v trgovini z živalmi se običajno giblje med 7 evri in 22 evri. Med najbolj priljubljenimi so še vedno papagaji, mlajše generacije pa se v zadnjih letih odločajo za vzrejo sov v stanovanju.

Med priljubljenimi hišnimi ljubljenčki so pri manjših otrocih različni hrošči, prav tako tudi zajčki in manjši pujski. Na obrobju Tokia je pred časom tako zaživela Mipig, kavarna, kjer se lahko v družbi pujskov sreba kava ali čaj. Na Japonskem so zelo priljubljeni tudi lokali, kjer lahko ljubitelji živali svoj prosti čas preživijo v družbi ježkov, kapibar ali nestrupenih kač.