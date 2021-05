Vreme: Danes bo oblačno

Ljubljana, 24. maja - Dež bo dopoldne od jugozahoda zajel vso Slovenijo in popoldne ponekod v južnih krajih prehodno ponehal. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju večinoma šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.