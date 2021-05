Phoenixu uvodna zmaga proti prvakom

Phoenix, 24. maja - Košarkarji Phoenix Suns so v domači dvorani na prvi tekmi prvega kroga končnice zahoda severnoameriške lige NBA slavili zmago. V boju na štiri zmage so branilce naslova Los Angeles Lakers nadigrali z 99:90. Najboljši igralec tekme je bil Devin Booker s 34 točkami, osmimi podajami in sedmimi skoki, Deandre Ayton je dodal 21 točk in 16 skokov.