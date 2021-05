Lille v zadnjem krogu do četrtega naslova

Ljubljana, 23. maja - Nogometaši Lilla so osvojili naslov francoskega državnega prvaka. V zadnjem, 38. krogu so v gosteh ugnali Angers z 2:1 in četrtič postali prvaki. V zadnjem krogu so imeli trije klubi možnosti za naslov, realne pa le Paris Saint-Germain, ki je po gostujoči, a pirovi zmagi proti Brestu z 0:2 osvojil končno drugo mesto.