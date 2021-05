AC Milan in Juventus v ligo prvakov, Napoli v evropsko ligo

Ljubljana, 23. maja - V zadnjem krogu italijanskega nogometnega prvenstva sta si poleg Interja in Atalante nastop v ligi prvakov v sezoni 2021/22 zagotovila še AC Milan in Juventus. Napoli je po neodločenem izidu z Verono osvojil peto mesto in bo v prihodnji sezoni skupaj z Laziem igral v evropski ligi, v kvalifikacijah za novo konferenčno ligo pa bo nastopila Roma.