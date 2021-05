Ljubljana, 23. maja - Košarkarji Krke so zmagovalci pokala Spar. V finalu zaključnega turnirja v Ljubljani so premagali Šentjur z 72:66 (19:26, 40:38, 62:54). Za Novomeščane je to četrta lovorika v pokalnem tekmovanju in šestnajsta v vseh tekmovanjih v samostojni Sloveniji.