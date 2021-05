Delo o političnem karakterju Milorada Dodika (24. 5.)

Ljubljana, 23. maja - Borut Šuklje v komentarju Vse se je začelo v hotelu Mariott piše o bosanskosrbskem politiku Miloradu Dodiku in njegovi politični karieri od začetkov do danes. Poudarja, da so se njegov politični karakter in vrednote skozi leta močno spremenili ter opisuje načine, s katerimi ohranja svoj politični položaj, predvsem v zvezi z ZDA.