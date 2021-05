Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 5.)

Ljubljana, 23. maja - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o tem, da se bo v sredo premier Janez Janša udeležil virtualnega sestanka s konferenco evropskega parlamenta, kjer bodo govorili o prioritetah slovenskega predsedovanja Svetu Evrope. Pisale so tudi, da je okoljevarstvena organizacija GLOBAL 2000 izrazila kritiko do skladiščenja jedrskih odpadkov v Krškem.