Finci in Švedi izgubili, v severnoameriškem obračunu zmaga Američanom

Riga, 23. maja - Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine v Latviji so danes reprezentance dokončale drugi krog. Za presenečenji sta poskrbeli Belorusija in Kazahstan, ki sta premagala favorizirani Švedsko in Finsko, v večernem severnoameriškem obračunu pa je visoko s 5:1 slavila ameriška reprezentanca.