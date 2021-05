V Belorusiji po prisilnem pristanku letala aretirali opozicijskega blogerja

Minsk/Berlin/Dunaj/Vilnius, 23. maja - V Belorusiji so po prisilnem pristanku letala aretirali opozicijskega blogerja Romana Protaseviča. Pred tem je beloruska vojska prisilila civilno letalo, ki je letelo čez Belorusijo, da je pristalo na beloruskih tleh. Na dogodek so se že odzvali v Litvi, Nemčiji in Avstriji, poročajo tuje tiskovne agencije.