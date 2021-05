Zunanji ministri Slovenije, Avstrije in Češke tudi v Tirani izpostavili pomen širitve EU na Zahodni Balkan

Tirana, 23. maja - Zunanji ministri Slovenije, Avstrije in Češke, Anže Logar, Alexander Schallenberg in Jakub Kulhanek, so danes na obisku v Albaniji, kjer so se med drugim v Tirani sestali z albansko zunanjo ministrico Olta Xhacka. Podobno kot v soboto v Severni Makedoniji so zunanji ministri tudi danes izpostavili pomen širitve EU na Zahodni Balkan.