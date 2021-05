V Osijeku za evropske naslove v strelstvu

Osijek, 24. maja - Uvodni trije dnevi evropskega prvenstva z zračnim, malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico so bili v Osijeku namenjeni mladim strelkam in strelcem na stari celini, danes bodo na veliko sceno prvič stopili tudi člani in članice. Slovenija ima na današnjih tekmah največ možnosti za odmeven izid na ženski tekmi z zračno puško.