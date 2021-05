Goriška Brda in Nova Gorica sta bili danes odeti v rožnato

Nova Gorica, 23. maja - Mestna občina Nova Gorica in Občina Brda sta se v pričakovanju prihoda dirke po Italiji na Goriško v zadnjih dneh odeli v rožnato. Obiskovalce Goriške so na vsakem koraku spremljala rožnata kolesa, po večjih krožiščih v Novi Gorici in na celotni trasi Brd so izobešene roza zastave z logotipom Gira d'Italie in zelene z logotipom dirke po Sloveniji.