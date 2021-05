V Celju zagorelo v stanovanjskem bloku, a brez poškodovanih

Celje, 23. maja - V Celju v mestnem predelu Otok je danes zagorelo v stanovanju stanovanjskega bloka. Stanovalce so evakuirali, vendar nihče ni poškodovan, je za STA pojasnila tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin. Požar so že pogasili in objekt prezračili, po prvih podatkih pa policija izključuje tujo krivdo.