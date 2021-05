Novinar BBC se je opravičil zaradi prevare, s katero je prišel do intervjuja s princeso Diano

London, 23. maja - Novinar BBC Martin Bashir, ki je leta 1995 s prevaro prišel do intervjuja s princeso Diano, se je danes opravičil njenima sinovoma, princema Williamu in Harryju. Dodal je, da so nerazumne trditve, ki njegovo ravnanje povezujejo z Dianino smrtjo, piše francoska tiskovna agencija AFP.